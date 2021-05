Operazione “Sbarre”: chiuse le indagini per 25 indagati

Concluse le indagini per 25 degli indagati coinvolti nell’Operazione “Sbarre” che, a settembre dello scorso anno, portò a smantellare due importanti piazze di spaccio con un blitz dei Carabinieri che, su ordine della Dda locale, si è allargato fino a Monza e Villafranca di Verona.(QUI)

L’avviso di conclusione indagini è stato notificato dai sostituti procuratori della Dda di Reggio Calabria Walter Ignazitto e Diego Capece Minutolo.

Nel corso dell’attività erano state arrestate in flagranza 16 persone, ne sono state denunciate 5 in stato di libertà, mentre altre 12 sono state segnalate per uso di droga.

I reati contestati, e a vario titolo, vanno dalla produzione e detenzione di stupefacenti, alla tentata estorsione, il sequestro di persona, lesioni personali, ricettazione. Ed ancora, la detenzione e porto illegale di arma comune o di armi clandestine.