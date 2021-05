Allontanato per maltrattamenti in famiglia non rispetta la misura, finisce in carcere

Nemmeno il giorno prima gli era stata notificata una misura cautelare, quella dell’allontanamento dalla casa familiare oltre ad un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, ma non ha perso tempo ed il giorno successivo ha violato il provvedimento, emesso a suo carico per l’ipotesi di maltrattamenti in famiglia.

È così che per un 36enne di Vibo Valentia si sono spalancate le porte della casa circondariale del capoluogo. Ad eseguire l’aggravamento della misura, emessa dal Gip del Tribunale cittadino, su richiesta del Sostituto Corrado Caputo, sono stati gli uomini della Squadra Mobile del capoluogo napitino.

Le investigazioni a carico del 36enne erano scattate dopo la denuncia di una donna ed avevano permesso in breve di riscontrare una situazione di pericolo vissuta dalla vittima.