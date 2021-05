Neonatologia. Stop attività ambulatoriali, Lorenti (Fdi): “diritto alla salute non va supplicato”

“Ed alla fine tanto tuonò che piovve! Dopo numerose segnalazioni sulla grave ed annosa situazione di carenze, in termini di personale medico ed infermieristico, in cui versava il reparto di neonatologia dell’ospedale civile di Crotone si è verificato ciò che temevamo, ovvero la chiusura delle attività ambulatoriali della neonatologia”

L’allarme ma soprattutto il disappunto viene lanciato da Anna Lorenti, Vice commissario cittadino di Fratelli D’Italia Crotone che ricorda poi come le “promesse di nuovi innesti di personale cadute nel vuoto” abbiano fatto arrivare a questa chiusura che, sempre per la Lorenti, “porterà con se gravi disagi ad un territorio sempre più martoriato e privato dei più basilari ma indispensabili servizi di sanità pubblica”.

“Ad onore del vero – precisa poi la rappresentate di Fdi - è stato giustamente sottolineato che saranno garantiti i servizi di emergenza ma la vera emergenza in questo caso è ristabilire al più presto la normalità.”

Ma il diritto alla salute “deve essere garantito e non supplicato!” sbotta ancora Lorenti ribadendo che non si può “e non si deve continuare a giocare con la salute dei cittadini e se poi in gioco è la salute dei nostri figli di certo non possiamo restare inermi a guardare la disfatta che è sotto i nostri occhi”.

“Non possiamo più continuare a vivere sperando sempre in un miracolo”, conclude la vice commissario cittadino di Fdi.