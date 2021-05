Trecento mila euro scoperti nelle campagne: in tre denunciati per ricettazione

Un bel “gruzzoletto” di denaro contante - oltre 300 mila euro - è stato ritrovato e sequestrato dai Carabinieri tra alcune abitazioni e un fondo agricolo di contrada Guardiola a Gioia Tauro.

Il denaro era nelle disponibilità di tre persone tra i 34 e i 48 anni con precedenti penali specifici e che sono state denunciate per riciclaggio.

I DETTAGLI

I fatti risalgono ai giorni scorsi. I militari del Gruppo di Gioia Tauro, nel corso di alcuni controlli eseguiti con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, hanno notato i tre in una zona adiacente alla tratta ferroviaria che, con fare sospetto, discutevano e si muovevano all’interno di un terreno delimitato da un muro perimetrale.

Per vederci chiaro, i carabinieri hanno deciso di avvicinare i tre uomini che, per evitare il controllo, si sono messi in fuga tra le campagne circostanti. Impresa però non riuscita per i fuggiaschi che sono stati rintracciati e bloccati dopo poche centinaia di metri.

La fuga ha però alimentato i sospetti dei carabinieri che hanno dunque deciso di perquisire il fondo e altri due stabili presenti nella zona ed anacora in fase di edificazione.

Proprio nel corso di questo controllo è saltato fuori l’ingente quantitativo di denaro contante, di cui i tre non hanno saputo dare spiegazioni.

Non convinti da quanto dichiarato, gli investigatori li hanno così denunciati alla Procura della Repubblica di Palmi, per le successive attività d’indagini.

Il denaro è stato invece sequestrato e dopo la convalida è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.