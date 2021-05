Scuola. Tagli ai corsi serali: svanito il sogno di un titolo di studio per 140 persone

Svanisce il sogno di ottenere un titolo di studio per 180 adulti di Lamezia Terme che erano tornati tra i banchi grazie ad un’opportunità offerta dall’Istituto professionale di Stato “Luigi Einaudi”.

Un’opportunità svanita da un giorno all’altro per “mancanza di fondi”. Su 180 aspiranti, infatti, solo in 40 potranno proseguire l’agognato pecoroso di studi poiché sono state eliminate quattro classi destinate a questi studenti per il secondo periodo didattico. L’Ufficio scolastico provinciale di Catanzaro ha comunicato che bisognava “tagliare” e che solo una classe sarà attiva.

Gli stessi studenti, attraverso una lettera aperta, hanno lanciato il loro appello al ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, chiedendo “una seconda possibilità”.