Commissariamento al Comune di Lamezia: Consiglio di Stato conferma la sentenza del Tar

Restano i commissari al Comune di Lamezia Terme e si tornerà alle urne per le comunali tra il 15 settembre e il 15 ottobre solo in 4 sezioni. A stabilirlo è il Consiglio di Stato che ha rigettato il ricorso presentato dal candidato a sindaco di Cinquestelle, Silvio Zizza avverso la decisione del Tar di votare solo in quattro sezioni. Il ricorso era finalizzato a chiedere di annullare completamente le elezioni del 10 e 24 novembre 2019.

Rigettati dunque anche i ricorsi incidentali del sindaco Paolo Mascaro, attualmente sospeso, e del presidente del Consiglio comunale Pino Zaffina, anche lui sospeso, che avevano chiesto il reintegro.

Il Consiglio di Stato - presidente Cirillo, Mazione, Ciuffetti e Guarracino consiglieri, Addesso relatore - conferma dunque la sentenza del Tar di dicembre 2019 che annullò il voto delle comunali del 2019 solo in 4 sezioni.