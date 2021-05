Esponente cosca travolto da un furgoncino a Reggio: è in prognosi riservata

Un furgoncino ha travolto nel quartiere Archi di Reggio Calabri Giorgio Benestare, detto “Franco”, ritenuto esponente di spicco della cosca De Stefano-Tegano.

L’uomo, le cui condizioni sono apparse subito gravi, è stato ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione degli ospedali Riuniti.

Il conducente del mezzo che lo ha investito non si è fermato ma si è messo in fuga facendo perdere le proprie tracce. Sull’accaduto la Polizia ha avviato delle indagini e al momento sono al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere presenti in zona.

Secondo le informazioni trapelate, l’incidente desta molti sospetti poiché l’uomo si trovava in una strada poco trafficata. Benestare, che è anche cognato del boss Orazio De Stefano, è al momento piantonato dalla dalle forze dell’ordine.