Anniversario nascita Gaele Covelli. Crotone lo ricorda con una proiezione sulla facciata del Duomo

Gaele Covelli

“Oggi ricorre l’anniversario della nascita di Gaele Covelli, il grande artista crotonese nato il 28 maggio 1872 nel quartiere Pescheria. Invito i cittadini a visitare la mostra permanente a lui dedicata presso la Casa della Cultura , dove sarà possibile apprezzare le opere di questo grande artista stimato e conosciuto in tutto il paese”. È quanto dichiara in una nota l’assessore alla Cultura del Comune di Crotone Rachele Via, informando che sono “molte le iniziative che si stanno realizzando in questo periodo proprio in coincidenza con l’anniversario della nascita e, naturalmente, anche la sua città intende ricordarlo”.

“Il prossimo 18 giugno proporremo, in omaggio al grande artista, - aggiunge l’assessore - un evento nel centro storico con la proiezione, con video mapping, delle sue opere sulla facciata del Duomo e sui siti più suggestivi del centro storico. Sarà un modo collettivo di celebrare un grande artista e un grande crotonese.”