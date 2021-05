Protestano i lavoratori di Eurospin a Lamezia: “Più sicurezza e meno pubblicità in tv”

Una protesta pacifica è stata messa in atto questa mattina a Lamezia Terme da numerosi dipendenti dell’azienda Eurospin.

Sostenuti dalla Filcams Cgil Calabria, i lavoratori si sono portati davanti al punto vendita di via del Progresso e, indossando maschere Einstein - il genio della spesa intelligente suggerita da Eurospin nelle pubblicità -, hanno dato il via ad un flash mob pacifico.

“Non serve un genio. Più sicurezza per i lavoratori e meno pubblicità in tv”, hanno affermato in coro i manifestanti.

I lavoratori hanno inoltre esposto striscioni e cartelli ed hanno atteso, invano, notizie dalla proprietà assicurando che le proteste non si fermeranno qui se ai lavoratori non verranno garantite condizioni di lavoro regolarivia del progresso sa per rivendicare i loro diritti da tempo calpestati dall’azienda.

Ad esporre le problematiche dei dipendenti è stato Giuseppe Valentino, segretario generale della Filcams Cgil Calabria.

Dal sindacato fanno sapere che “la protesta è stata indetta con lo scopo di indurre la proprietà a convocare un tavolo di confronto sindacale che la Filcams CGIL Calabria chiede da dicembre 2020, al fine di far cessare comportamenti ed azioni vessatorie e di violazione contrattuale nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori”.

I lavoratori chiedono inoltre lo “stop ai trasferimenti” e di “smettere si far pulire e sanificare i punti vendita ai dipendenti, servono ditte specializzate”.