Covid. In Calabria calano i contagi (+105) ma si continua a morire: 5 vittime in 24 ore

La settimana si avvia a conclusione con un netto calo di contagi da covid in Calabria. Dopo il bollettino di ieri, che aveva certificato 185 nuovi casi (LEGGI), il report odierno pubblicato dalla Regione Calabria sembra confermare questa tendenza: scoperti “solo” 105 nuovi casi.

Oggi il maggior aumento di positivi si riscontra nella provincia di Catanzaro (+46), seguita dalla provincie di Reggio Calabria (+44), Crotone (+9), Cosenza (+6). Nessun nuovo caso è stato invece registrato nella provincia di Vibo Valentia.

Nella nostra regione però si continua a contare morti per o con il Coronavirus. Nelle ultime 24 ore purtroppo si contano altre 5 vittime, che portano il computo totale a 1.162 morti da febbraio 2020.

Diminuiscono tuttavia le persone ricoverate. Attualmente sono 260 (-14) i pazienti nei reparti Covid della regione, mentre sono 18 (-1) le persone che si trovano in terapia intensiva.

Cala anche il numero delle persone che si trovano in isolamento domiciliare (-299), e il totale nella regione è di 9.796. Sono invece 414 i guariti nelle ultime ore, numero che porta il totale a 55.323.

I DATI PER PROVINCIA

Nel reggino, dove oggi si registrano 44 nuovi casi (+102), il totale dei contagi da inizio pandemia e di 22.344. Attualmente i casi attivi sono 1.260: di cui 66 in reparto all'Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 21 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 2 in reparto al presidio ospedaliera di Melito; 6 in terapia intensiva; 1.165 in isolamento domiciliare. Sono invece 21.084 i casi chiusi: 20.768 guariti, 316 deceduti.

Nel cosentino, dove da febbraio si sono ammalate 22.199, i casi delle ultime 24 ore sono 6. Qui i casi attivi sono 6.813: 69 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 19 in reparto al presidio di Rossano;9 al presidio ospedaliero di Acri; 4 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'ospedale da Campo; 6 in terapia intensiva, 6.702 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono invece15.386, di cui 14.860 guariti, 526 deceduti.

Nel catanzarese, che conta oggi 46 nuovi casi, il computo totale è di 9.829. Attualmente i casi attivi sono 1.172, di cui 20 in reparto all'Azienda ospedaliera di Catanzaro; 6 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 8 in reparto all'Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 6 in terapia intensiva; 1132 in isolamento domiciliare. Sono invece 8.720 i casi chiusi: 8584 guariti, 136 deceduti.

Nel crotonese, invece, oggi si contano 9 nuovi positivi che portano il totale dei contagiati a 6.390. Attualmente i casi attivi sono 566: 21 in reparto; 545 in isolamento domiciliare. Qui i casi chiusi sono 5.824, di cui 5.730 guariti, 94 deceduti.

Nel vibonese, dove nelle ultime 24 ore non sono stati registrati nuovi casi, è di 5.333 il totale dei contagiati da febbraio 2020. Ad oggi i casi attivi sono 204, di cui 11 ricoverati, 193 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono invece 5.129: 5.039 guariti, 90 deceduti.

I casi di Covid-19 contratti da persone provenienti da altre regioni o stato sono 59 e si trovano in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 342 e sono tutti guariti.