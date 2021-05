Montauro, scontro tra più veicoli lungo la Statale 106: tre feriti

Nuovo incidente stradale questa mattina lungo la Statale 106, questa volta in località Pietragrande nel comune di Montauro. Tre veicoli sono infatti rimasti coinvolti in un violento incidente, che ha provocato tre feriti mentre due soggetti sono rimasti illesi.

Necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Soverato, che hanno estratto gli occupanti di un mezzo rimasti incastratri tra le lamiere. Tutti i feriti sono stati affidati al personale medico del 118, prontamente giunto sul posto, e trasportati in ospedale con tre autoambulanze. Sul posto, anche i Carabinieri per gli accertamenti del caso e per tentare di stabilire le dinamiche del sinistro, assieme ai tecnici dell’Anas che stanno procedendo al ripristino della viabilità.