Palmi, beccato con un flacone di ansiolitico: denunciato

Continua l’attività di controllo dei Carabinieri di Palmi, impegnati in una serie di controlli volti al contrasto della criminalità e dei fenomeni criminali, dello spaccio di droga e del rispetto delle normative anti contagio.

Nel corso delle verifiche, un quarantatreenne del posto è stato trovato in possesso, a seguito di perquisizione, di un flacone di ansiolitico a base di Bromazepam: si tratta di una sostanza legata ad un alto rischio di dipendenza, e riconosciuta come stupefacente. Il soggetto, dopo le formalità di rito, è stato denunciato in stato di libertà.

Complessivamente, sono state controllate oltre 450 soggetti ed emesse 7 sanzioni per violazioni delle norme anti contagio, nonché 9 sanzioni per violazione del codice stradale.