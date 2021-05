Controllo del territorio a Taurianova: denunce e sanzioni

Sono diverse le denunce e le sanzioni notificate dai Carabinieri della Compagnia di Taurianova, impegnati nel corso di una serie di controlli del territorio volti al contrasto di reati comuni e di spaccio di stupefacenti. Controlli estesi anche ai centri vicini, che hanno portato a 7 denunce e diverse sanzioni amministrative.

A Cinquefrondi i militati hanno sorpreso quattro giovani, tra cui due minorenni, mentre tentavano di forzare la porta di un garage, al fine di rubare attrezzi e delle biciclette. Questi hanno tentato la fuga, ma sono stati raggiunti e bloccati. Sono stati denunciati in stato di libertà e multati per il mancato rispetto della normativa anti covid.

A Taurianova, nel corso di controlli stradali, denunciato un soggetto per possesso di alcuni grammi di marijuana, mentre un altro uomo, cinquantasettenne di Oppido Mamertina, è stato denunciato per guida in stato di ebrezza. Per lui è scattato anche il ritiro della patente.

A Giffone scatta la denuncia per un cinquantaduenne del posto, trovato in possesso di munizioni detenute illegalmente: nello specifico, occultava in un garace 50 cartucce per fucile, senza essere in possesso di alcun titolo.

Diversi i controlli svolti a Polistena, dove un commerciante locale è stato denunciato per aver permesso l’assembramento di un folto gruppo di ragazzi al di fuori della sua attività. Questo, inoltre, riproduceva musica ad alto volume pur essendo sprovvisto di autorizzazione e documentazione sull’impatto acustico.

Sempre a Polistena, un soggetto positivo al coronavirus è stato individuato mentre passeggiava tranquillamente per le via del centro, incurante dei rischi per la salute dei suoi concittadini. L’uomo è stato segnalato all’autorità giudiziaria e ricondotto presso la propria abitazione. Appena qualche giorno fa, oltre 20 ragazzi erano stati sanzionati per il mancato rispetto del coprifuoco.

Controllate complessivamente circa 700 persone ed oltre 300 veicoli, ed elevate sanzioni per 2.432 euro.