Diari della Polizia, inaugurata la distribuzione a Crotone

Sono stati gli alunni della Principe di Piemonte di Crotone i primi a ricevere l’agenda della legalità, i diari della Polizia di Stato che li accompagneranno nel loro percorso di studi per l’anno a venire, seguiti dagli alunni dell’Istituto Rosmini.

La distribuzione è avvenuta per mano degli stessi agenti della Questura di Crotone, che hanno colto l’occasione per avviare un momento di ascolto e di confronto con i piccoli cittadini, che incuriositi hanno rivolto diverse domande agli agenti.

Domande sulla legalità, sul rispetto delle regole, sui valori dei buoni cittadini, ma anche sul corretto utilizzo dei social network: tema che è servito da apripista per illustrare tutta una serie di insidie ed errori in cui, ingenuamente, si può cascare, fino a sfociare in veri e propri reati come il cyberbullismo.