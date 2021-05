Il Comune di Taurianova aderisce alla Settimana Nazionale delle Panchine Viola

Sono cinque le panchine viola che saranno inaugurate nel comune di Taurianova, su proposta dell’Assessore alla Gentilezza Angela Crea. L’iniziativa, approvata dal primo cittadino Biasi Rocco, prevede di posizionare tre panchine nel centro e le altre due nelle frazioni di San Martino e Amato.

L’iniziativa, nata sul finire del 2019, si rivolge agli enti pubblici ed alle società sportive, al fine di delineare una figura destinata ad “allenare la gentilezza” come si legge sul sito ufficiale. Molti i comuni che hanno aderito in tutta Italia ed in Calabria.

Le panchine, che saranno inaugurate il prossimo 25 giugno, riporteranno la frase “L’amore passa anche da qui”, ed oltre che a servizio per la comunità serviranno anche da laboratorio dedicato da sfruttare in occasione della settimana delle panchine viola, dal 21 al 27 giugno.