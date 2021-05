Territorio, Spirlì incontra i vertici regionali del Fai

“Questa terra è uno scrigno di ricchezze inestimabili che, molto spesso, sono coperte da un ampio strato di polvere burocratica: la dobbiamo spazzare via”. È quanto ha dichiarato il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, al termine di un incontro avvenuto questa mattina con Anna Lia Paravati, presidente regionale del Fondo Ambiente Italiano.

“Abbiamo discusso, tra l’altro, dei Giganti di Fallistro, una meravigliosa foresta di alberi plurisecolari che si trovano in Sila, a Croce di Magara, e del Casino Mollo, che potrebbe essere un grande punto di riferimento del Fai” spiega ancora Spirlì, che prende un impegno preciso: quello di “snellire subito l’iter burocratico, in modo da portare a termine un progetto, peraltro condiviso con il ministero e con il Fai stesso, per mettere in attività il Casino Mollo e renderlo fruibile, al più presto, a tutti i visitatori. È un impegno personale, frutto del mio amore verso la Calabria e l’ambiente, e istituzionale, in quanto dovere nei confronti di questa terra”.