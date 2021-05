Centri per l’impiego, dalla Regione 17 milioni per il loro rafforzamento

Approvata una variazione di bilancio alla Regione Calabria: poco meno di 17 milioni di euro saranno destinati al piano di rafforzamento professionale dei centri per l’impiego regionali. Lo rende noto la stessa Regione, dopo che la Giunta ha approvato tale scostamento proposto direttamente dal presidente facente funzioni Nino Spirlì.

Decisa dunque “l’intesa unanime in ordine alle modifiche al Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro. A seguito della rimodulazione economica, alla Regione Calabria, sono state assegnate risorse straordinarie una tantum per il potenziamento anche infrastrutturale dei Centri per l’impiego” viene spiegato nella note, dove si specifica che “la delibera dispone l’iscrizione in bilancio, su pertinenti capitoli di entrata e spesa anche di nuova istituzione delle risorse assegnate dal ministero al Lavoro e Politiche sociali”.