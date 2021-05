Crosia, investe un anziano e scappa: è caccia al pirata della strada

È ricoverato in gravi condizioni l’ottantunenne investito nel pomeriggio di ieri a Crosia, in località Sorrento. L’uomo, che stava transitando lungo la statale 531 con un carrellino della spesa, è stato colpito in pieno da un’auto.

L’autista, nonostante abbia provato ad evitare il malcapitato, senza riuscirci, non si è fermato a prestare soccorso ed è subito scappato. Purtroppo per lui però sul posto erano presenti dei testimoni, e l’incidente è stato ripreso da una telecamera di videosorveglianza.

In corso dunque le ricerche del pirata della strada, coordinate dalla Procura della Repubblica di Castrovillari.