Crotone, al via le iscrizioni per il trasporto e mensa scolastica

C’è tempo fino al 30 giugno per presentare la domanda di iscrizione per il trasporto scolastico e per il servizio mensa per l’anno 2021-2022. Lo rende noto il Comune di Crotone, che ha ufficialmente aperto le procedure tramite la piattaforma informatica Planet School.

Tale scadenza verrà notificata a chi ha già usufruito dei servizi tramite un sms, che permetterà di reiscriversi automaticamente anche per il prossimo anno. Per chi invece dovrà affrontare l’iscrizione per la prima volta, sarà necessario seguire le linee guida indicate sul sito.

I servizi sono destinati a tutti gli alunni che frequentano le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e le secondarie di primo grado insistenti nel territorio comunale.