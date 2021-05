Rigenerazione urbana. Il Comune di Cassano candida tre progetti

Prosegue instancabile il lavoro dell’amministrazione comunale di Cassano al timone della guida della città. La Giunta Comunale, riunitasi sotto la presidenza del sindaco Gianni Papasso, ha discusso e deliberato di aderire all’avviso pubblico per la concessione di contributi riguardanti investimenti per progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, di cui alla Legge n.160/2019 e al DPCM 21.01.2021, per l’annualità 2021.

In particolare, il Comune di Cassano intende candidare tre proposte progettuali, redatte dall’Area Tecnica dell’Ente, che riguardano interventi nel Centro Storico del Capoluogo per €. 2.500.000,00; a Lauropoli per €. 1.500.000,00 e a Sibari per €. 1.000.000,00. Si tratta di tre interventi di rigenerazione urbana per complessivi 5 milioni di euro che, se finanziati, contribuiranno in maniera significativa al miglioramento, non solo della qualità urbana e ambientale, ma anche del tessuto sociale e culturale delle aree individuate. Soddisfazione in merito, è stata espressa dal primo cittadino, che ha inteso sottolineare, ancora una volta, la solerzia e l’impegno dell’amministrazione a cercare di cogliere tutte le possibili risorse messe a disposizione per il bene della città.

“Ce la stiamo mettendo tutta – ha commentato il sindaco Papasso – per dare a Cassano un volto migliore, interessando il territorio a 360°. Il nostro duro lavoro, ha aggiunto, ha già cominciato a far vedere i sui frutti. Tanti, infatti, sono gli interventi già finanziati in solo un anno e mezzo di amministrazione. Proseguiremo, ha concluso, determinati ed instancabili, per dare a questa città il futuro che merita”.