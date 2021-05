Si intrufola in un locale per rubare alcolici: arrestato giovane bulgaro

Si era intrufolato in un ristorante per rubare alcune bottiglie di alcolici ma è stato beccato e arrestato. Protagonista della vicenda è un 28enne bulgaro che nel pomeriggio di ieri, dopo aver rotto una finestra, è entrato in un locale sito sul lungomare di Schiavonea per fare razzia di alcolici e di tutto quello che gli interessava.

A rovinargli i piani sono però giunti i militari della Sezione Radiomobile di Corigliano Calabro che, allertati dalla Centrale Operativa, hanno beccato il giovane mentre tentava di smontare un impianto stereo all’interno di una sala del ristorante. Il 28enne aveva già infilato diverse bottiglie alcolici in uno zaino che aveva avuto la premura di portarsi.

Portato in caserma, il giovane bulgaro, d’intesa con la Procura della Repubblica di Castrovillari, è stato dichiarato in arresto per furto aggravato. Per lui si sono aperte le porte della Casa Circondariale di Castrovillari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo. La merce trafugata è stata invece riconsegnata al legittimo proprietario.