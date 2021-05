Madonna Capo Colonna, domenica il Quadricello sarà trasportato per le vie di Crotone

Domenica 30 maggio il Quadricello della Madonna di Capo Colonna sarà trasportato per le vie di Crotone su un mezzo motorizzato. L'evento avrà inizio alle 17.

Questo il percorso: Piazza Duomo, via S. Messinetti, piazza Pitagora, via Poggioreale, via A. Daniele, via Roma, viale A. Gramsci, piazzale Cimitero, viale L. Gallucci, viale G. Mazzini, via G. Matteotti, via A. Scopelliti, via P. Impastato, via Saffo, piazza Montessori, via Nazioni Unite, via Gioacchino da Fiore, via Giovanni Paolo II, via don O. Zanon, chiesa del Sacro Cuore, via Giovanni Paolo II, piazza A. Caputi, via G. di Vittorio, via G. La Pira, via G. Carducci, via M. Nicoletta, via XXV aprile, via V. Veneto, viale G. Mazzini, via C. Crea, via Reggio, viale Regina Margherita, via C. Colombo, via Poggioreale, piazza Pitagora, via S. Messinetti, piazza Duomo.

Don Francesco Gentile precisa che non è una processione, né un pellegrinaggio. “Non sarà dunque possibile in alcun modo seguire il pick-up che trasporterà il Quadricello con mezzi propri. Per evitare assembramenti non sarà possibile radunarsi in piazza Duomo alla partenza, né all'arrivo della sacra effigie. Si raccomanda anche di non creare assembramenti lungo il percorso, ma piuttosto di attendere il passaggio del Quadricello dai propri balconi, che sarà bello addobbare a festa”, è scritto in un comunicato stampa.