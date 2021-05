Castrovillari. Lite sfocia in omicidio, figlio uccide la madre

Una lite sfocia in dramma a Castrovillari, dove questa mattina in 33enne, Paolo Sisci, avrebbe colpito a morte con un coltello la madre di 65 anni, Filomena Silvestri.

Dalle prime ricostruzioni, sembra che l’uomo avesse avuto l’ennesima lite con la mamma, poi sfociata in tragedia nell’appartamento della vittima, in Via Pellegrini Reginaldo, nel centro della Città del Pollino.

A dare l’allarme è stato il marito della donna e padre dell’aggressore che si è poi sentito male ed è stato soccorso e portato in ospedale.

Sul posto sono arrivati i carabinieri e il pm Valentina Draetta. Paolo Sisci è stato bloccato poco dopo il delitto dai carabinieri della Compagnia di Castrovillari e, da quanto aprreso, avrebbe confessato.



(ultimo aggiornamento 12:42)