Girifalco, piantato “L’albero della legalità”

È stato piantato nel giardino della scuola dell’infanzia nel plesso Bufalello l’albero della legalità di Girifalco. Il sindaco Pietrantonio Cristofaro ha voluto celebrare questo momento con una figura simbolo della legalità: l’assessore regionale all’Ambiente Sergio De Caprio.

Accompagnato dal consigliere regionale, Flora Sculco, il capitano Ultimo ha preso parte ai due momenti dell’iniziativa, promossa dalla vice sindaca con delega alla Legalità, Alessia Burdino e dalla consigliera comunale con delega alla Pubblica Istruzione Delia Ielapi: la prima svoltasi nel giardino della scuola dell’infanzia di Bufalello dove hanno inoltre partecipato il dirigente scolastico dell’IC Scopelliti, Raoul Elia e la referente all’Ambiente, Rosanna Defilippo.

La seconda manifestazione si è svolta in via dei Papaveri dove l’artista Claudio Chiaravalloti ha, negli anni scorsi, immortalato il volto del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa sulle pareti della cabina Enel divenuta la più bella d’Italia a seguito del concorso #StreetArtChallenge; in questa suggestiva cornice sono stati presentati i lavori degli studenti seguiti dalla docente Lorenza Pavone che li ha illustrati insieme alla baby sindaca Nausica Cimino dopo l’introduzione della consigliera Ielapi. I lavori sono stati conclusi dall’assessore regionale all’Ambiente Sergio De Caprio.