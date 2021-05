Reggio. Scoperte delle basole nel cantiere del parco lineare sud

Importante scoperta nel cantiere del Parco lineare sud di Reggio Calabria. Nel corso dei lavori – e grazie alla segnalazione di una cittadina - sono state infatti ritrovate delle basole pavimentali.

A renderlo noto è l’assessore alla Polizia locale, Paolo Brunetti, che si è subito recato sul posto; con lui anche il personale tecnico del settore Lavori Pubblici del Comune dello Stretto, la Polizia di Stato e rappresentanti della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana e la provincia di Vibo Valentia.

“La natura del materiale rinvenuto va approfondita e verificata - ha affermato l'Assessore Brunetti a margine del sopralluogo - naturalmente, in accordo a quanto valutato dal settore Grandi Opere del Comune, l'Amministrazione comunale procederà al recupero delle basole, che saranno immagazzinate e rese disponibili, in accordo ad eventuali valutazioni della Soprintendenza, per essere utilizzate nell'ambito di futuri interventi di ripristino, già in programma, della pavimentazione di strade e piazze del centro cittadino”.