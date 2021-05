False dichiarazioni per i buoni spesa, venti denunce nel Catanzarese

Venti persone sono state denunciate per aver percepito indebitamente i buoni spesa riservati alle famiglie indigenti.

È successo a Soverato, nel catanzarese, dove i carabinieri hanno deferito i responsabili l’ipotesi di reato di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e per falso.

Nel corso delle indagini, avviate dal dicembre del 2020, i militari hanno scoperto delle false attestazioni nelle domande presentate al Comune, competente per l’erogazione del beneficio.

I carabinieri hanno quindi scoperto che erano state rese delle attestazioni non veritiere sullo stato di indigenza dei richiedenti, così come sulla composizione dei nuclei familiari, ma anche l’omessa comunicazione di ricevere altri indennizzi statali come ad esempio il reddito di cittadinanza, indennità di disoccupazione o la pensione statale.

I comuni del soveratese che sono stati interessati dagli accertamenti sono Cardinale, Soverato, Satriano e Santa Caterina.