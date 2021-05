Aggressione Vallefiorita, Amnesty International Calabria si appella al Comune

Si appella al Comune di Vallefiorita Amnesty International Calabria. E lo fa in merito all’aggressione di una donna lesbica da parte del vicino di casa. (QUI)



Amnesty solelcita il Comune a mettere “in campo tutti gli strumenti possibili per tutelare la sua incolumità e il rispetto dei suoi diritti fondamentali impegnandosi in maniera concreta per evitare il ripetersi di violenze a sfondo omobitransfobico”.

Amensty esprime indignazione e manifesta massima solidarietà alla donna: “Un violento episodio di intolleranza e discriminazione avvenuto all’interno del palazzo di residenza della donna, con protagonisti i suoi vicini di casa, a riprova di quanto contesti famigliari e considerati “sicuri” si possano rivelare al contrario pericolosi”.