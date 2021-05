Crotone, una rissa nel primo weekend di movida: arrestato un ventitreenne

L’aria di festa del primo fine settimana di “libertà”, dopo mesi di restrizioni dovuti alle normative anti contagio, è stata rovinata da una prima rissa avvenuta sul lungomare di Crotone. Nella serata di sabato 22 maggio infatti gli agenti della Questura di Crotone hanno risposto ad alcune segnalazioni di diversi cittadini, che segnalavano una rissa.

Giunti sul posto, gli agenti hanno dovuto inseguire un giovane che aveva sferrato un pugno sul volto ad un coetano. Raggiunto, il ragazzo – in evidente stato di ebrezza – ha tentato di liberarsi dalla morsa degli agenti spintonando e scalciando. Ma non ci è riuscito, finendo così bloccato ed in manette.

Si tratta di un ventitreenne del posto, tratto in arresto per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, nonché per lesioni personali aggravate nei confronti di un altro giovane, ventiseienne del posto, anch’egli denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

I controlli da parte della Questura di Crotone saranno dunque incrementati sopratutto nelle zone della movida e nelle principali aree cittadine a rischio, così come in tutta la Provincia.