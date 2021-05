Covid. Il bollettino: casi in leggero aumento (+205), registrati altri 4 decessi

Sale nuovamente il numero dei nuovi contagi da coronavirus in Calabria. Dopo la brusca frenata certificata dai dati di inizio settimana, ecco che il bollettino odierno segna 205 nuovi casi nelle ultime 24 ore, ai quali bisogna sommare, purtroppo, altre 4 vittime.

Il maggior aumento di positivi si riscontra nella provincia di Cosenza (+93), seguita da quelle di Catanzaro (+45), di Reggio Calabria (+41), di Crotone (+18) e di Vibo Valentia (+8). Sono stati 855.306 i tamponi eseguiti su un totale di 786.175 soggetti.

I DATI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono i seguenti:

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 22.132 (+93): casi attivi 6.994 (74 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 21 in reparto al presidio di Rossano;9 al presidio ospedaliero di Acri; 5 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'ospedale da Campo; 8 in terapia intensiva, 6.874 in isolamento domiciliare); 15.138 i casi chiusi (14.618 guariti, 520 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 9.819 (+45) casi attivi sono 1.298 (23 in reparto all'Azienda ospedaliera di Catanzaro; 6 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 4 in reparto all'Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 6 in terapia intensiva; 1259 in isolamento domiciliare); 8.521 i casi chiusi (8.385 guariti, 136 deceduti).

Nel reggino, i positivi al Covid rilevati sono stati complessivamente 22.249 (+41) e così distribuiti: casi attivi 1.374 (70 in reparto all'Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 24 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 4 in reparto al presidio ospedaliero di Melito; 7 in terapia intensiva; 1.269 in isolamento domiciliare); 20.875 i casi chiusi (20.559 guariti, 316 deceduti).

Nel crotonese, i casi riscontrati sono 6.350 (+18), gli attivi sono 622 (19 in reparto; 603 in isolamento domiciliare); 5.728 i casi chiusi (5.636 guariti, 92 deceduti).

Nel vibonese, infine, i casi covid salgono a 5.323 (+8) e gli attivi sono 231 (12 ricoverati, 219 in isolamento domiciliare); 5.092 i casi chiusi (5.002 guariti, 90 deceduti).

Da altra regione e dall’estero si registrano 53 casi attivi e 343 casi chiusi, tutti guariti.