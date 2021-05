Ritrovato a Trepidò il figlio dell’ex candidato Aiello: sta bene

È stato ritrovato nel primo pomeriggio di oggi Giuseppe Aiello, figlio dell’ex candidato governatore Francesco Aiello. Il ventisettenne era scomparso dalla giornata di ieri, quando si era allontanato da Settimo di Montalto Uffugo a bordo del suo motorino.

Il mancato rientro a casa ha allertato la famiglia, che proprio poche ora fa ne avevano denunciato la scomparsa. Il giovane è stato ritrovato in località Trepidò, in provincia di Crotone, e secondo quanto riportato dai Carabinieri di Rende sarebbe in buona salute.