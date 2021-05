Soriano, Spirlì incontra i Padri Domenicani: “Verso la risoluzione dei malintesi con il Comune”

“Sono felice di aver incontrato i padri domenicani e di poter essere un compagno leale in questo cammino verso la soluzione di quello che non è nient’altro che un malinteso passeggero con il Comune di Soriano Calabro”. Lo afferma in una nota il presidente facente funzioni Nino Spirlì, che nella mattinata odierna ha incontrato due rappresentanti dei Padri Domenicani calabresi, il priore provinciale Francesco La Vecchia assieme a padre Marco Nasta.

“Presto, il Polo museale di Soriano potrà di nuovo pregiarsi dei beni ecclesiastici” assicura dunque Spirlì tornando sulla faccenda. “La presenza domenicana in terra di Calabria rappresenta una pietra d’angolo per il cattolicesimo calabrese. Nessuno può fare a meno dell’altro in questa necessaria riscoperta della fede, in un momento di gravi difficoltà per tutti i cristiani, per tutti i cittadini”

Soddisfatti anche i rappresentanti ecclesiastici. “È stato un piacere conoscere il presidente della Calabria. Questa nostra visita è dettata dalla necessità di armonizzare un progetto caro tanto ai padri di Soriano Calabro, quanto alla amministrazione comunale” ha dichiarato il priore Francesco La Vecchia. “Abbiamo tutti a cuore la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e religioso del sito domenicano ed è forte la voglia di collaborare, perché solo così ci può essere vita e successo”.