Scontro sul Pnnr, Nucera scrive alla Commissione Europea: “Sia respinto il piano del Governo”

Giuseppe Nucera

“Il piano inviato a Bruxelles dal Governo italiano è fuori dagli obiettivi e per queste ragioni lo riteniamo irricevibile da parte dell’Unione Europea”. Non usa mezzi termini Giuseppe Nucera, presidente del movimento La Calabria che vogliamo, che si scaglia contro il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza proposto alla Commissione Europea.

“Il Piano di rilancio presentato dal Governo italiano alla Commissione Europea prevede per il Sud circa 82 miliardi, cioè il 40% delle risorse territorializzabili. Al Mezzogiorno però, in base ai criteri di ripartizione UE, spetta circa il 68% dei 209 miliardi destinati all’Italia, invece del 40% assegnato” spiega Nucera, ricordando che tale criterio è stato identificato per “invertire il trend che, tra il 2008 e il 2018, ha visto scendere la spesa pubblica per investimenti nel Mezzogiorno da 21 miliardi a poco piu di 10”.

“Si tratta di un vero e proprio furto che danneggia enormemente il Sud e riduce in maniera drastica le possibilità di rilancio e sviluppo in questa delicata fase storica ricca di problematiche ma anche di opportunità derivanti dalle risorse messe in campo dall’Unione Europea” afferma ancora Nucera, che chiede dunque di respingere a livello Europeo il piano presentato dal Governo Draghi affinché questo non rispetti i criteri definiti.