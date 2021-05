Premio per la Cultura Mediterranea: scelte le terne dei finalisti

Premio per la Cultura Mediterranea - Fondazione Carical 2020

Scelte le terne dei finalisti per le sezioni in concorso alla XV edizione del Premio per la Cultura Mediterranea - Fondazione Carical.

Le numerose candidature pervenute dalle case editrici sono state esaminate dalla Giuria internazionale. Per la sezione società civile "Giustino Fortunato": Ernesto Olivero; Zakia Seddiki; Don Luigi Ciotti. Per la sezione scienze dell'uomo "Luigi De Franco": Antonella Viola; Antonio Musarra; Thomas Piketty.

Per la sezione narrativa "Saverio Strati": La figlia ideale di Almudena Grandes (Guanda); Autobiografia di Petra Delicado di Alicia Giménez-Bartlett (Sellerio); Quando tornerò di Marco Balzano (Einaudi).

Per la sezione cultura dell'informazione: Giovanna Botteri; Sigfrido Ranucci; Valerio Rossi Albertini. Per la sezione traduzione: Nicola Crocetti; Ilide Carmignani; Michel Orcel.

"I vincitori dell'edizione 2021 – si legge in una nota - saranno individuati in una prossima riunione della Giuria, presieduta da Mario Bozzo, che tiene particolarmente in considerazione le peculiarità dei candidati legate allo spirito dell'iniziativa: l'impegno del Premio della Fondazione Carical, guidata dal presidente Luigi Morrone, a sostegno della promozione del dialogo tra i popoli che si affacciano sull'area mediterranea e della cultura dell'accoglienza dell'altro".

I premiati verranno proclamati durante l'annuale cerimonia al Teatro Rendano di Cosenza venerdì 15 ottobre 2021.