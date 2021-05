Sanità calabrese. Nicola Santoianni si unisce alla protesta di “Fattivi Italia”

"Ho deciso di unirmi allo sciopero della fame lanciato dal gruppo Fattivi Italia, perché la nostra sanità ha bisogno di risposte veloci ed efficaci”. A dirlo è l'attivista Nicola Santoianni che continua la protesta del gruppo "Fattivi Italia".

"Noi non ci arrenderemo e siamo pronti a tutto. Non possiamo più far finta di non vedere le disfunzioni di un settore, quello sanitario, che – precisa in una nota il direttivo - da anni si è trasformato in bancomat, come peraltro dimostrano le inchieste e i buchi di bilancio. Serve legalità, servono servizi, ma serve soprattutto una risposta immediata ai territori. Nelle prossime settimane porteremo avanti altre iniziative, non ci arrenderemo fin quando non avremo risposte adeguate. Condividete questa battaglia e uniamoci – conclude la nota - per evitare che il diritto alla salute, sancito dall'articolo 32 della Costituzione, venga negato" .