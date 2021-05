Controlli dei Carabinieri nel cosentino: 27enne sanzionato due volte in 24 ore

Quattro persone sono state denunciate e altre dieci sono state sanzionate dai Carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro nelle ultime 48 ore.

La situazione più particolare è accaduta nei confronti di un noto 27enne del posto fermato e denunciato dai Carabinieri ausonici per ben due volte in meno di 24 ore. In seguito ad una primo controllo, il giovane era sorpreso sulla pubblica via con un coltello a serramanico nel marsupio e dunque denunciato.

Poche ore dopo, il 27enne è stato fermato da un’altra pattuglia mentre si trovava in sella ad un ciclomotore. Sprovvisto del casco di protezione e della patente, il ragazzo è stato nuovamente denunciato per il reato di reiterazione di guida senza patente e rischia fino ad un anno di reclusione, mentre per il mancato uso del casco veniva comminata una salata sanzione ed il ciclomotore veniva sottoposto a fermo amministrativo ed affidato alla depositeria giudiziale.

In un'altra circostanza è stato denunciato un 39enne che, attualmente sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione giornaliero alla polizia giudiziaria, si era presentato in caserma con un’auto senza assicurazione. I militari accortisi di ciò, lo hanno fermato, sanzionato, a gli hanno sequestrato il mezzo.