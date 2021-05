Scacco Matto. Cassazione conferma l’ergastolo per tre boss del crotonese

“Fine pena mai” per i boss di Cutro Nicolino Grande Aracri, oggi collaboratore di giustizia, e per Vito Martino e Salvatore Nicoscia.

È quanto sentenziato dalla Corte di Cassazione che è tornata a pronunciarsi nell’ambito di uno dei due filoni del procedimento “Scacco Matto”.

Al contempo, la Suprema corte ha escluso l’aggravante mafiosa per tutti e assolto senza rinvio a giudizio Grande Aracri per il duplice omicidio Arena­Scerbo e il tentato omicidio Arena.

La condanna a vita resta comunque confermata per tutti poiché, come sancito nel processo d’Appello, l’ergastolo non è “ostativo”.