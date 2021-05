Trofeo Internazionale Csen di E-Kata: due primi posti per il Cobra Kai

Classifica kyokushin cinture blu e gialle over 18

La pandemia non ha bloccato le attività del Cobra Kai Catanzaro e del M° Max Cimino che durante i lockdown ha continuato ad allenare i propri allievi prima all’aperto, poi a distanza e di recente con gli allenamenti a porte chiuse solo per agonisti presso la struttura dell’ASD Temple Gym Catanzaro di Cesare Gemelli.

La costanza, l’impegno e la serietà degli allievi del M° Cimino, prima scuola in Calabria a praticare uno stile duro come il Karate Kyokushinkai, ha dato i suoi frutti ed al 1° Trofeo Internazionale CSEN di e-Kata (forme online), le cui finali si sono svolte domenica 23 Maggio, in categorie con allievi di grado superiore al loro hanno ottenuto due importanti primi posti, nello specifico Raffaele Bianchi 1° Classificato nella Categoria Cinture Bianche/Arancio Over 18 e Perla Martino 1° Classificata nella Categoria Cinture Blu/Gialle Over 18.

“I nostri atleti oltre a vincere hanno anche ricevuto i complimenti di due degli arbitri esperti di settore. È importante precisare che le competizioni di Kata (forme ) non rientrano nel background della scuola del M° Cimino, i cui metodi di studio spesso definiti troppo spartani hanno regalato centinaia di vittorie in altre discipline di combattimento come Kickboxing, MMA ed anche il Kumite (combattimento ) di Karate, ma la voglia di mettersi in gioco sempre in ogni disciplina ha dimostrato ancora una volta che seppur intensi gli allenamenti della vecchia scuola hanno dato ottimi risultati.”

È il commento di M° Cimino che in merito alla riapertura delle palestre ha dichiarato: “l’augurio è quello che tutte le scuole Catanzaresi di Arti Marziali e di Sport da Combattimento possano ritornare a combattere ed a portare nella nostra città altri risultati. Ora per i ragazzi che si allenano nel Cobra Kai Catanzaro presso l’ASD Temple Gym è il momento di ritornare in palestra come sempre a testa bassa e con la serietà e la costanza che hanno permesso di raggiungere questo importante risultato”.

Dal Cobra Kai particolari ringraziamenti vanno al proprietario dell’ASD Temple Gym Catanzaro Cesare Gemelli ed al Comitato CSEN Catanzaro nella persona del Dott. Francesco De Nardo per le continue opportunità di confronto organizzate dal CSEN.