Calcio, Rino Gattuso vola in Toscana e diventa il nuovo allenatore della Fiorentina

Gennaro Gattuso

Rino Gattuso è il nuovo allenatore della Fiorentina. La società ha dato il benvenuto al nuoto mister con un semplice tweet che recita: “Benvenuto, Rino Gattuso”.

Il 43enne nato a Corigliano e fresco reduce della sua avventura al Napoli, vestirà dunque la maglia viola nella prossima stagione del campionato cadetto.

In maglia rossonera per anni, Gattuso allenta per la prima volta nel 2013 il Sion, la serie A svizzera, dove dopo una breve parentesi da calciatore diventa il suo allenatore. Anche se per poco.

Ritorna poi in Italia dove allena il Palermo in serie B, ma dopo appena sei giornate viene esonerato dal presidente Maurizio Zamparini. Vola quindi a Creta, ma anche qui la sua esperienza dura appena sette giornata. Saluta la Grecia e ritorna in Italia dove firma un contratto per dirigere il Pisa in lega Pro. Riesce nell’impresa, conquista la Serie B dopo aver vinto i playoff contro il Foggia. L’anno successivo, dopo la retrocessione, abbandona la squadra.

Viene quindi ingaggiato dal Milan per seguire la Primavera, ma dopo l’esonero di Vincenzo Montella viene promosso sulla panchina della squadra maggiore. Porta il Milan in finale in Coppa Italia, ma perde contro la Juventus, mentre in campionato arriva sesto.

Dopo il suo secondo anno sulla panchina rossonera viene accolto dal Napoli che nel frattempo ha esonerato Carlo Ancelotti. Sotto il Vesuvio arriva al settimo posti in Serie A, in Champions viene eliminato dal Barcellona. Nella stagione appena conclusa sfuma il sogno della Super Coppa vinta dalla Juventus, mentre in Coppa Italia viene sbattuto fuori in semifinale dall’Atalanta.