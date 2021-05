Incidente da Corigliano-Rossano, due feriti. Uomo trasportato a Cosenza in elisoccorso

Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che si è verificato sulla statale 250 a Corigliano Rossano. Per cause in corso di accertamento due auto, una Toyota Yaris e una Fiat Panda, si sono scontrate.

Ad avere la peggio è stato il guidatore della Yaris, che è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Annunziata di Cosenza. La donna alla guida della Panda è stata invece portata al Giannettasio di Corigliano Rossano.

Sul posto i sanitari del 118 per prestare le prime cure, i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano che hanno estratto dalle lamiere una delle due persone coinvolte nel sinistro, e la Polizia locale per i rilievi del caso.