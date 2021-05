Covid, 113 nuovi casi in Calabria. In un giorno 10 decessi

Sono 113 i nuovi casi di Sars-CoV-2 registrati in Calabria nelle ultime 24 ore e sono 10 i decessi. Da inizio pandemia il totale dei casi è 66.064, mentre i decessi sono stati 1.150.

Un aumento dei casi dunque, dato che ieri il bollettino aveva registrato 70 casi. (QUI)

Sono le province di Reggio Calabria e Crotone a registrare più positivi con i loro 32 casi, seguono Catanzaro (+24), Cosenza (+21), e Vibo Valentia (+4). Dati emersi dai 3.159 tamponi effettuati e processati.

Diminuiscono i ricoveri, dato che nei reparti ordinari si trovano 281 persone (-2), mentre in terapia intensiva sono ricoverati 22 pazienti (-7). Scendono anche i casi che non necessitano di ricovero e che quindi vengono curati a casa, sono 10.295 (-287). È il Reggino il territorio con meno ricoveri (-10), segue poi il Vibonese (-3). Le altre province registrato invece nuovi ricoveri.

Ma il dato più impressionante è quello dei decessi, dato che ogni provincia piange una persona deceduta per o con il coronavirus.

I guariti sono in tutto 54.136 (+399), mentre gli attuali positivi sono 10.598.

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino sono 22.208 i casi totali registrati da inizio pandemia, ma i nuovi positivi sono 32. Attualmente i casi attivi sono 1.380, di cui 67 ricoveri a Reggio Calabria, 24 a Gioia Tauro (-10); 7 in terapia intensiva (-2); 1.278 in isolamento domiciliare (-67). I casi chiusi sono 20.828, di cui 20.512 guariti (+104); 316 deceduti (+3).

Nel Cosentino i nuovi positivi sono 21, ma da febbraio si sono ammalati in 22.039. Attualmente i casi attivi sono 6.904, di cui 75 ricoveri a Cosenza, 21 a Rossano, 7 ad Acri, 6 a Cetraro (+3); 9 in terapia intensiva (-2); 6.783 in isolamento domiciliare (-132). I casi chiusi sono 15.135, di cui 14.618 guariti (+149); 517 deceduti (+3).

Nel Catanzarese il totale di casi registrati da inizio pandemia si attesta a quota 9.774, ma i positivi delle ultime 24 ore sono 24. Attualmente i casi attivi sono 1,399, di cui 27 ricoveri a Catanzaro, 6 a Lamezia Terme, 4 al Mater Domini (+3); 6 in terapia intensiva (-3); 1.356 in isolamento domiciliare (-32). I casi chiusi sono 8.375, di cui 8.239 guariti (+54); 136 deceduti (+2).

Nel Crotonese i nuovi casi sono 32, ma da febbraio si sono ammalati in 6.332. Attualmente i casi attivi sono 625, di cui 22 ricoveri in reparto a Crotone (+1); 603 in isolamento domiciliare (-43). I casi chiusi sono 5.707, di cui 5.616 guariti (+73); 91 deceduti (+1). L’Asp di Crotone ha comunicato un decesso avvenuto il 15 maggio.

Nel Vibonese, dove sono 5.315 le persone che hanno contratto il Covid-19, i nuovi casi sono 4. Attualmente i casi attivi sono 237, di cui 15 ricoveri in reparto (-3); 222 in isolamento domiciliare (-13). I casi chiusi sono 5.078, di cui 4.988 guariti (+19); 90 deceduti (+1).

Per quanto riguarda i casi di Covid contratti da persone provenienti da altra regione o stato, attualmente i casi attivi sono 53 e si trovano in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 343 e sono tutti guariti.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.

ITALIA. IN 24 ORE 3.224 NUOVI CASI E 166 DECESSI

Sono 3.224 i nuovi casi di coronavirus in Italia e 166 i decessi. Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 4.197.892 e i decessi totali per o con il coronavirus sono stati 125.501.

I guariti sono 3.804.246 (+11.348), mentre gli attuali positivi sono in tutto 268.145.

Diminuiscono ancora i ricoveri nei reparti ordinati. Al momento le persone che si trovano nei reparti ordinari sono in tutto 8.557 (-393), mentre i pazienti che si trovano in terapia intensiva sono 1.323 (-59). In isolamento domiciliare si trovano invece 258.265 persone.

I tamponi effettuati e processati sono stati 252.646, ovvero 145.165 in più rispetto a ieri. Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 31,5 milioni, mentre i cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono più di 10,5 milioni.

I CASI REGIONE PER REGIONE

È la Lombardia la regione che registra più casi con i suoi 505 nuovi positivi, seguono Campania (+410), Sicilia (+372), Lazio (+308), Piemonte (+272). Di seguito la distribuzione dei casi regione per regione: Lombardia 831.841: +505 casi; Veneto 422.233: +159 casi; Campania 416.776: +410 casi; Emilia-Romagna 382.544: +161 casi; Piemonte 358.839: +274 casi; Lazio 340.212: +308 casi; Puglia 249.143: +314 casi; Toscana 239.934: +215 casi; Sicilia 223.642: +372 casi; Friuli-Venezia Giulia 106.804: +34 casi; Liguria 102.405: +47 casi; Marche 102.079: +77 casi; Abruzzo 73.744: +40 casi; P. A. Bolzano 72.621: +16 casi; Calabria 66.064: +113 casi; Sardegna 56.477: +28 casi; Umbria 56.166: +55 casi; P. A. Trento 45.222: +24 casi; Basilicata 26.069: +50 casi; Molise 13.552: +1 casi; Valle d’Aosta 11.525: +21 casi.

(ultimo aggiornamento 18:00)