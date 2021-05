Ancora una tragedia sul Mottarone, morto operatore tv originario di Rombiolo

Nicola Pontoriero

Tragedia nella tragedia sul Mottarone dove, Nicola Pontoriero, operatore televisivo per un service esterno al gruppo Mediaset, è deceduto per un malore mentre stava girando un servizio nella zona in cui domenica, a seguito della caduta di una cabina della ferrovia che collega il monte con Stresa, hanno perso la vita 14 persone. (QUI)



L’uomo, originario di Rombiolo ma residente a Sesto San Giovanni, è stato forse colto da un infarto. Immediati i soccorsi del 118 che hanno tentato di rianimarlo senza riuscirci.

Pontoriero è parente dell’attuale sindaco di Rombiolo Domenico Petrolo.