Locri. Soldi in cambio di un certificato medico per l’Inail. Arrestata dottoressa

Blitz nel pronto soccorso di Locri dove, ieri sera, i militari della Guardia di Finanza locale hanno arrestato in flagranza di reato una dottoressa in forza nel reparto ospedaliero.

Sulla vicenda vige il massimo riserbo da parte delle stesse fiamme gialle e della Procura di Locri che si sta occupando dell’inchiesta. L’ipotesi di reato contestata alla dottoressa è di concussione ma non si esclude che la Procura possa procedere con altre accuse.

Da quanto si è potuto apprendere la professionista avrebbe intascato quattro mila euro in contanti da una persona. A questa avrebbe poi chiesto altri duemila euro per il rilascio di un certificato medico compiacente da depositare in un procedimento civile, in atto davanti al giudice di Locri, nei confronti dell'Inail.

La donna è stata quindi stata fermata, perquisita e poi arrestata nel piazzale antistante il pronto soccorso.