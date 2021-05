Sorical, la soddisfazione di De Caprio: “Nasce multiutility per acqua, rifiuti ed energia”

“La Calabria si allontana dalla palude del localismo condizionato da lobby e ‘ndrangheta e crea una multiutility pubblica che gestirà rifiuti, acqua ed energia rinnovabile in una dimensione interregionale, insieme al Mezzogiorno del Mediterraneo, portando benessere e sviluppo per il popolo calabrese”. Con queste parole l’assessore regionale Sergio De Caprio commenta la riorganizzaziona varata dalla Regione Calabria in merito al servizio idrico integrato.

“La Calabria dovrà gestire e ridistribuire immensi profitti che deriveranno dalle energie rinnovabili. Pertanto, il prossimo passo sarà la costituzione della Regione Calabria quale prima comunità energetica rinnovabile d’Italia” afferma ancora l’assessore, ribadendo come questa sia una concreta “politica della transizione ecologica e della lotta alla povertà energetica e sociale”.