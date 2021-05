Settore forestale, i sindacati chiedono incontro con i parlamentari calabresi

“A parte qualche segnale di attenzione, siamo ancora in attesa di una qualsiasi risposta della maggior parte dei Parlamentari calabresi alla nostra richiesta di un incontro in cui condividere proposte di intervento su una questione che per la nostra regione è assolutamente strategica, considerata la fragilità idrogeologica del territorio e la prevalenza di aree montane”. È la denuncia messa nero su bianco dai segretari generali di Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil, che tornano a chiedere un incontro urgente con i parlamentari eletti in Calabria.

Gli stessi sindacati, rappresentati rispettivamente da Bruno Costa, Michele Sapia e Nino Merlino, aveva già chiesto un incontro lo scorso 7 maggio, sottolineando “la necessità di un’attenzione specifica verso le risorse statali destinate al comparto: risorse decurtate di 40 milioni di euro rispetto agli anni 2018 e 2019 e oggi attestate a 90 milioni annui, rispetto ai 130 previsti in precedenza”.

Gli stessi hanno dunque rinnovato l’invito ai massimi esponenti politici del territorio, ricordando che per domani, mercoledì 26 maggio, è stato convocato un incontro con l’assessore regionale Gianluca Gallo per affrontare le varie questioni di criticità del comparto forestale.