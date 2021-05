Cosenza, assolti due fratelli: erano accusati del furto di un’auto

Messa la parola fine su di un furto d’auto avvenuto nel 2015 a Cosenza, per il quale erano accusati due fratelli, oggi assolti in via definitiva dal Tribunale di Cosenza. Si tratta di Kevin e Francesco Noblea, difesi dagli avvocati Cristian Cristiano e Michele Gigliotti.

Secondo l’accusa, Kevin avrebbe violato gli obblighi di sorveglianza speciale ai quali era sottoposto e guidato senza patente, rubando il mezzo parcheggiato lungo Via Trento. I giudici hanno tuttavia ritenuto inverosimili tali circostanze, prosciogliendolo da ogni accusa. Intervenuta la prescrizione invece nei cofronti del fratello Francesco.