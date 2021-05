Vibo, rissa tra due bidelli all’interno di una scuola: interviene la Polizia

Attimi di tensione questa mattina presso l’istituto scolastico Don Bosco di Vibo Valentia, dove una lite tra due bidelli è degenerata ben presto in un violento scontro fisico. Il tutto è avvenuto di prima mattina, di fronte al personale scolastico ed anche degli alunni presenti.

I motivi specifici che hanno dato vita allo scontro sono ancora da chiarire. Quel che è certo è che i due soggetti hanno avuto un pesante diverbio prima di passare alle mani, dove si sono scontrati senza esclusione di colpi. Uno dei due bidelli ha dovuto ricevere le cure del personale medico, in quanto ferito sulla fronte e sulla nuca, ma non è in gravi condizioni.

Intervenuto la Polizia, la lita è stata sedata ed il soggetto ferito trasportato presso il locale pronto soccorso. In corso gli accertamenti del caso.