Blitz in Brasile, Falcomatà: “‘ndrangheta cancro planetario, possiamo sconfiggerla”

“La 'ndrangheta, come l'odierna operazione dimostra è ormai un cancro planetario che fa del narcotraffico uno dei suoi principali business. In Brasile, dopo la fuga dal carcere di Montevideo, Rocco Morabito pensava di poter sfuggire dalle maglie della giustizia, ma evidentemente non aveva fatto bene i suoi conti”. Con queste parole il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha commentato l’arresto di Rocco Morabito (LEGGI).

“Un grande lavoro di intelligence, brillantemente coordinato dalla Procura reggina diretta dal Procuratore Giovanni Bombardieri ha consentito di acciuffare un pericoloso latitante, al numero due tra i 100 più ricercati, secondo solo a Matteo Messina Denaro. Lo Stato, a pochi giorni dall'anniversario dalla strage di Capaci, ha assestato un nuovo e duro colpo alle mafie”.

Lo stesso si è poi congratulato con tutti coloro i quali hanno preso parte alla delicata operazione, ricordando ciò che affermava Giovanni Falcone: “la mafia è un fenomeno umano e, come tale, ha un inizio ed avrà necessariamente anche una fine”.