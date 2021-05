Asp senza bilanci, la Lega chiede intervento della Guardia di Finanza

Giacomo Francesco Saccomanno

“Cambiano i personaggi, cambiano le triadi, cambiano gli uomini, ma nessuno riesce a ricostruire la voragine di debiti che sono stati creati nelle Aziende Sanitarie Provinciali”. Questo il commento del commissario regionale della Lega, Giacomo Francesco Saccomanno, che chiede l’intervento della Guardia di Finanza nelle Asp ancora senza bilancio.

“La denuncia di Longo, attuale commissario, alla Commissione Nazionale Antimafia, di una presenza attiva e gestionale della criminalità organizzata e di lobby di potere nel sistema sanità, devono, sicuramente, fare riflettere e la Lega spera che l’attuale responsabile abbia fatto il proprio dovere fino in fondo” dichiara ancora Saccomanno, ribadendo l’inutilità della nomine ministeriali e dei commissariamenti.

“La Lega, pertanto, chiede che, per la ricostruzione contabile e per la redazione dei bilanci, si dia incarico ai nuclei specializzati della Guardia di Finanza che potranno, non solo eseguire tali attività in modo corretto ed oggettivo, ma avranno il potere di trasmettere un adeguato e minuzioso rapporto, in caso di rilevate illiceità, alle competenti Procure della Repubblica e della Corte dei conti” conclude l’esponente del carroccio. “È arrivato il momento di mettere fine ai teatrini ed ai balletti di nomine, spesso clientelari, e di dare un futuro concreto ai calabresi, che, altrimenti, per come sta accadendo, saranno costretti ad andare fuori regione per curarsi oppure rischiare di morire nella propria terra”.