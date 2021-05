Nuova gestione Sorical, commissario Calabretta: “Deciso un concreto passo in avanti”

“La riforma, annunciata da molti anni e mai attuata, ha avuto oggi una forte accelerazione per mettere nelle condizioni la Calabria di poter ottenere le risorse dell’Unione Europea per gli investimenti sugli acquedotti, le reti idriche e fognarie e la depurazione”.

È quanto afferma in una nota il commissario della Sorical, Cataldo Calabretta, che si dice soddisfatto delle decisioni prese dalla Regione Calabria sul nuovo assetto gestionale del servizio idrico (LEGGI).

“Oggi mettiamo un primo importante tassello affinché la Calabria, al pari delle altre regioni italiane, abbia un moderno soggetto industriale per gestire il servizio idrico in modo efficiente ed efficace” afferma ancora Calabretta, che parla di “una riforma attesa da oltre 25 anni e non più rinviabile per i tempi stretti che ci impone l’Europa”.

“Inoltre il rilancio economico e sociale della Calabria passa attraverso l’erogazione di servizi essenziali di qualità. L’acqua rappresenta il bene primario per eccellenza, trasversale ad altri settori economici ed essenziale per aumentare la qualità della vita delle nostre città” conclude il commissario, che spera di poter “giungere entro pochi mesi ad un nuovo gestore del servizio idrico integrato”.