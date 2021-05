Corigliano-Rossano ricorda Fabiana Luzzi, vittima di femminicidio

Anche quest’anno, nel comune unico di Corigliano-Rossano, si è voluto ricordare la giovane Fabiana Luzzi vittima di femminicidio il 24 maggio 2013. Nella mattinata di ieri, come di consueto, è stata deposta una rosa bianca sul luogo della tragedia da parte di diverse autorità (civili e militari) ed ex compagni di scuola dell’indimenticabile Fabiana.

In corteo, come documenta la foto, il sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, l’assessore Donatella Novellis, la dirigente dei servizi sociali Tina De Rosis, l’assessore regionale Gianluca Gallo, il parlamentare Francesco Sapia, i genitori ed i tanti amici di Fabiana.

In seguito, poi, presso il Castello Ducale si è dato vita ad un interessante incontro-dibattito sul tema dei femminicidi in Italia e per dire no alla violenza sulle donne. In occasione dell’evento commemorativo “In ricordo di te Fabiana” è stato organizzato, tra l’altro, un webinar dal titolo: “Femminicidio e Rete Antiviolenza”.

All’incontro formativo e di sensibilizzazione, incentrato sulle criticità del sistema di contrasto alla violenza di genere e sulla centralità della Rete Antiviolenza Territoriale nella lotta alla violenza sulle donne, hanno preso parte, oltre ai genitori di Fabiana (il papà Mario e la mamma Rosa Ferraro), l’assessore regionale Gianluca Gallo, l’assessore comunale Donatella Novellis, il Dirigente dei servizi sociali del comune unico di Corigliano-Rossano, Tina De Rosis, ma anche diverse Associazioni del territorio quali: il Centro Antiviolenza Fabiana, l’Associazione Mondiversi onlus, l’Associazione di Volontariato MondiDonna, l’Associazione Culturale White Castle, l’Istituto d’Istruzione Superiore “L. Palma” e il CSV di Cosenza.

Non sono mancati momenti di grande commozione nel ricordare la giovanissima Fabiana (16 enne all’epoca dei fatti) che amava la vita, la danza e che sognava un futuro luminoso. Un sogno, quello di Fabiana, spezzato per sempre a causa di un amore malato che l’ha strappata alla sua famiglia.

Un plauso, infine, alle diverse Associazioni, oltre all’Amministrazione comunale di Corigliano-Rossano, per aver voluto, nonostante le restrizioni anti-covid, organizzare il significativo evento nel ricordo di Fabiana Luzzi.